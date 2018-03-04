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Архив - Луганская область

На Луганщине угарный газ убил двоих

04.03.2018 08:03
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На Луганщине угарный газ убил двоих

В одном из домов на территории ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) погибли мужчина и женщина.

ЧП произошло в г. Ровеньки по ул. Новая 5/1, где в результате отравление угарным газом погибли женщина 1939 г.р. и мужчина 1964 г.р. Причина отравления - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твёрдом топливе.



Теги: Донбасс, смерть, Луганская область, угарный газ, ОРЛО
 
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