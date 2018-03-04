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Архив - Луганская область

Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО

04.03.2018 09:32
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Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО

В системах ЖКХ ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером зафиксирована одна аварийная ситуация.

Из-за неблагоприятных погодных условий вчера оказалась обесточена Елизаветинская насосная станция. С 20.00 была сокращена подача воды в города: Антрацит и Красный Луч на 60% до завершения ремонтно-восстановительных работ.



Теги: Донбасс, вода, непогода, проблемы, ОРЛО
 
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