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Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО
04.03.2018 09:32
В системах ЖКХ ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером зафиксирована одна аварийная ситуация.
Из-за неблагоприятных погодных условий вчера оказалась обесточена Елизаветинская насосная станция. С 20.00 была сокращена подача воды в города: Антрацит и Красный Луч на 60% до завершения ремонтно-восстановительных работ.
Теги: Донбасс, вода, непогода, проблемы, ОРЛО
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