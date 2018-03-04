Непогода привела к проблемам с водой в ОРЛО

04.03.2018 09:32

В системах ЖКХ ОРЛО (отдельные районы Луганской области — неподконтрольная Украине территория) вчера вечером зафиксирована одна аварийная ситуация.



Из-за неблагоприятных погодных условий вчера оказалась обесточена Елизаветинская насосная станция. С 20.00 была сокращена подача воды в города: Антрацит и Красный Луч на 60% до завершения ремонтно-восстановительных работ.