Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине

04.03.2018 21:16

За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,68 га территории в подконтрольной части Луганской области.



Проверки проводились в Станично-Луганском, Попаснянском, Новоайдарском районах и в пгт. Станица Луганская. В результате было обнаружено и изъято 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 6 минометных мин, 2 ручных гранаты и 16 единиц других взрывоопасных предметов.