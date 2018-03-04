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Архив - Луганская область

Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине

04.03.2018 21:16
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Почти 30 взрывных опасностей нашли на Луганщине

За прошедшие сутки, 3 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,68 га территории в подконтрольной части Луганской области.

Проверки проводились в Станично-Луганском, Попаснянском, Новоайдарском районах и в пгт. Станица Луганская. В результате было обнаружено и изъято 29 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 5 артиллерийских снарядов, 6 минометных мин, 2 ручных гранаты и 16 единиц других взрывоопасных предметов.



Теги: Донбасс, Луганская область, мины, снаряды, взрывоопасные предметы
 
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