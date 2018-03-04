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Подконтрольную часть Луганщины обстреляли четыре раза
За прошедшие сутки, 3 марта, объединены российско-террористические бандформирования четыре раза нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения в Луганской области.
Так, в направлении города Счастье и села Крымское Новоайдарского района дважды велся обстрел из 82-мм минометов, автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, а также стрелкового оружия.
По позициям украинских военных вблизи пгт Станица Луганская (где, похоже, так и не удастся развести войска) и села Малиновое два раза использовались подствольные гранатометы и стрелковое оружие.
Силы АТО вынуждены были открыть огонь. Информация о потерях и разрушениях не поступала, сообщает Луганская областная государственная администрация.
Напомним, что всего за минувшие сутки агрессор провел на Донбассе 8 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. По данным пресс-центра штаба АТО, в результате вражеского огня никто из украинских воинов не пострадал.
Теги: Донбасс, Луганская область, АТО, ВСУ, обстрелы
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