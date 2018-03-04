Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Стало известно, как "мобильный Ощадбанк" примет у линии разграничения на Луганщине

04.03.2018 17:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Стало известно, как "мобильный Ощадбанк" примет у линии разграничения на Луганщине

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц опубликовало график, согласно которому мобильное подразделение Ощадбанка будет обслуживать клиентов в Луганской области в период с 5 по 7 марта.

Отметим, что МП Ощада осуществят на будущей неделе прием вблизи линии разграничения на Донетчине в течение трех дней, т.к. с 8 марта начинаются выходные.


Специалисты МП Ощадбанка предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг. Здесь можно получить зарплату, пенсию, соцпомощь, снять средства с текущих счетов либо же положить их туда (в том числе с использованием банковских платежных карточек, по пополнению карточных счетов через POS-терминал с использованием БПК), осуществить те или иные платежи.



Теги: Донбасс, Луганская область, Ощадбанк, график, линия разграничения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх