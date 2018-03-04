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Архив - Луганская область

В Миссии ОБСЕ рассказали о взрывах на Луганщине

04.03.2018 10:55
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В Миссии ОБСЕ рассказали о взрывах на Луганщине

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 3 марта, охватывает период с вечера 1-го по вечер 2 марта), в Луганской области зафиксировано увеличение количества нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

При этом наблюдатели зафиксировали практически аналогичное количество взрывов (34 относительно 35 соответственно).

Находясь на восточной окраине н. п. Деменково (подконтрольный правительству, 42 км к северо-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 22 взрыва неопределенного происхождения и 55 очередей из крупнокалиберного пулемета в 5–7 км к северо-западу.

Патрулируя в н. п. Молодежное (неподконтрольный правительству, 63 км к северо-западу от Луганска), наблюдатели слышали 10 взрывов неопределенного происхождения в 10 км к юго-западу.



Теги: Донбасс, Луганская область, взрывы, СММ ОБСЕ
 
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