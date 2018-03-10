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Провал боевиков на Донбассе: появились подробности
Эксперты рассказали о ситуации на оккупированных территориях. Командование формирований т.н. "ЛНР" "настоятельно указало" органом комплектования форсировать фактически провальную компанию по мобилизации в ряды "батальонов территориальной обороны" в южных районах оккупированной территории Луганской области – Ровеньки, Антрацит, Свердловск. Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает segodnya.ua.
По данным ИС, в закрытой сводке противника указывается на "ограниченные возможности по доукомплектованию резервных подразделений корпуса".
"В свою очередь, "военкоматы" оправдываются тем, что "местное население имеет множество альтернативных источников дохода, не связанных с острой необходимостью прохождения службы в рядах народной милиции", а многочисленные "мероприятия по профессиональной ориентации и военно-патриотическому воспитанию оказывают лишь частичное влияние на настроение местного населения", – пояснили эксперты.
Теги: Донбасс, Луганская область, мобилизация, военкомат, ЛНР, батальон, боевики
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