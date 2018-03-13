В ОРЛО при ремонте шахты «неожиданно» похитили 500 000 рублей

13.03.2018 18:01

На оккупированной части Луганщины «МВД ЛНР» расследует дело, согласно которому при ремонте одной из «национализированных» шахт были подделаны документы, в следствие чего произошло хищение 500 000 рублей,информирует ДонПресс.

В «МВД ЛНР» сообщили, что сейчас проходит расследование по делу о ремонте шахты: «Сотрудниками УЭБ МВД ЛНР был выявлен и задокументирован факт подделки официальных документов при проведении ремонта насосного оборудования на государственной шахте должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью. В результате чего в адрес предприятия незаконно были перечислены бюджетные денежные средства в сумме 546 000 рублей.

Отделом дознания МВД ЛНР по материалам Управления экономической безопасности МВД ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 403 УК ЛНР (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков). Ведется следствие.».