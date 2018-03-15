«Ежи» будут защищать кураторов «ЛНР» в оккупированном Луганске

15.03.2018 10:15

На подъезде к оккупированному Луганску боевики установили противотанковые «ежи». Об этом пишут местные жители в соцсетях, а также эти данные подтверждают и собственные источники информресурса «Факты».

Боевики усилили меры безопасности: улицы активно патрулируют «правоохранители», появились новые «блокпосты», в частности в поселке Вергунка. Местные жители полагают, что таким образом террористы обеспечивают безопасность постояльцев отеля «Дружба», куда часто приезжают кураторы псевдореспублики.

Также очевидцы пишут, что на дороге на подъезде к Луганску со стороны Краснодона установлены «ежи».

«Стоит «Урал», типа контроль, и на дороге заграждение — «ежи». Теперь прям как из зоны выезжаешь и въезжаешь», — иронизируют люди.