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На Луганщине обезврежены новые опасности
17.03.2018 14:49
За прошедшие сутки, 16 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 0,78 га территории подконтрольной части Луганщины.
Во время проверок, которые прошли в Новоайдарском и Станично-Луганском районах, обнаружено и изъято 4 единицы взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 2 минометные мины и 1 единица других взрывоопасных предметов.
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