- Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"11:33
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасс: опубликована суточная статистика пересечения линии разграничения08:07
- На Донбассе приготовили гаубицы и реактивные системы залпового огня07:44
- Вице-премьер рассказал о восстановлении Донбасса22:23
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта22:00
- На Донбассе готовятся к "большой войне"?21:43
- Первый командующий ООС: кто такой Наев, который может освободить Донбасс21:00
Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской
Сегодня, 18 марта, представители т.н. "Народной милиции" группировки "ЛНР" (создана Россией на части Луганской области) прибыли в район Станицы Луганской, требуя произвести разведение сил и средств.
Оккупанты сообщили, что даже запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений псевдореспублики.
Между тем, согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), находясь в Станице Луганской, команда СММ слышала 1 очередь из крупнокалиберного пулемета в 3 км к западо-юго-западу, а также 1 взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-западу (по оценке, оба за пределами участка разведения). А это значит, что разводить силы и средства в данном районе нельзя.
Напомним, что Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, стороны конфликта обязались произвести этот самый развод в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). У Петровского и Золотого силы и средства развели (хоть стрельба там не утихает), у Станицы этого так и не произошло.
Оккупанты Луганщине периодически обвиняют украинских воинов в том, что те не дают развести силы и средства у Станицы Луганской. При этом не могут удержаться от обстрелов хотя бы на неделю, что является обязательным условием для этого самого развода.
Теги: Донбасс, ЛНР, Станица Луганская, оккупанты
- Здесь был «русский мир»: оккупанты разворотили райотдел милиции в Станице Луганской
- На блокпосту в Станице Луганской боевики "ЛНР" отбирают у людей продукты животного происхождения, якобы из-за боязни эпидемии
- Боевики не хотят оставлять обустроенные опорные пункты в Станице Луганской
- Кто проиграет и кто проиграет в результате отвода войск от Станицы Луганской
- Украинцы оккупированного Луганска написали открытое письмо губернатору Луганщины
- Боевики начали разминирование в районе Станицы Луганской, в Петровском пока тихо
- Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"11:33
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Макеевка: огонь охватил девятиэтажный дом09:21
- В Енакиево огонь убил человека09:05
- Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"11:33
- Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской11:12
- Донбасс и языковой вопрос: что показал новый опрос11:00
- На Донетчине били пулеметы10:54
- Названы угрозы для нового срока Путина10:39
- На Луганщине стреляли из пушки10:21
- Донбасские пункты пропуска: легче всего утром было проехать через КПВВ "Гнутово"10:10
- В Донецке пылала многоэтажка09:51
- Донетчина под обстрелами: официальные данные от наблюдателей09:47
- Путин сделал свой выбор09:40
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- «Бахают мощно»: дончане сообщают о серьезных боях под городом
- ОРДЛО продолжают отрезать от цивилизации
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Появился шанс на восстановление связи Vodafone в Донецке и Луганске: в Минске достигли договоренностей - подробности