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Архив - Луганская область

Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской

18.03.2018 11:12
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Боевики "ЛНР" требуют развода у Станицы Луганской

Сегодня, 18 марта, представители т.н. "Народной милиции" группировки "ЛНР" (создана Россией на части Луганской области) прибыли в район Станицы Луганской, требуя произвести разведение сил и средств.

Оккупанты сообщили, что даже запустили сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений псевдореспублики.

Между тем, согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), находясь в Станице Луганской, команда СММ слышала 1 очередь из крупнокалиберного пулемета в 3 км к западо-юго-западу, а также 1 взрыв неопределенного происхождения в 5 км к юго-западу (по оценке, оба за пределами участка разведения). А это значит, что разводить силы и средства в данном районе нельзя.

Напомним, что Рамочным решением Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года, стороны конфликта обязались произвести этот самый развод в районах н. п. Станица Луганская (16 км к северо-востоку от Луганска), н. п. Золотое (60 км к западу от Луганска) и н. п. Петровское (41 км к югу от Донецка). У Петровского и Золотого силы и средства развели (хоть стрельба там не утихает), у Станицы этого так и не произошло.

Оккупанты Луганщине периодически обвиняют украинских воинов в том, что те не дают развести силы и средства у Станицы Луганской. При этом не могут удержаться от обстрелов хотя бы на неделю, что является обязательным условием для этого самого развода.



Теги: Донбасс, ЛНР, Станица Луганская, оккупанты
 
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