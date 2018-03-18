К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда

18.03.2018 22:20

Опубликован новый график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" у линии разграничения на Луганщине с 19 по 23 марта.



Как сообщает Донбасс SOS, в подконтрольной части Луганской области МП "Ощадбанка" будет принимать на следующей неделе по такому графику:



пгт. Золотое, Попаснянский район - 19 и 23 марта;

пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 20 марта;

пгт. Светличное, Попаснянский район - 21 марта;

пгт. Тошковка-1, Попаснянский район - 22 марта.



Режим работы МП "Ощадбанка" во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.



Напомним, что мобильные банковские подразделения "Ощадбанка" с ноября 2015 года работаю на Донбассе, обслуживая жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Они предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.