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К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда
Опубликован новый график работы мобильных подразделений "Ощадбанка" у линии разграничения на Луганщине с 19 по 23 марта.
Как сообщает Донбасс SOS, в подконтрольной части Луганской области МП "Ощадбанка" будет принимать на следующей неделе по такому графику:
пгт. Золотое, Попаснянский район - 19 и 23 марта;
пгт. Трехизбенка, Новоайдарский район – 20 марта;
пгт. Светличное, Попаснянский район - 21 марта;
пгт. Тошковка-1, Попаснянский район - 22 марта.
Режим работы МП "Ощадбанка" во всех пунктах в Луганской области с 9:00 до 15:00, перерыв - с 12:00 до 13:00.
Напомним, что мобильные банковские подразделения "Ощадбанка" с ноября 2015 года работаю на Донбассе, обслуживая жителей населенных пунктов прифронтовой зоны. Они предоставляют широкий спектр банковских и финансовых услуг: по выплате заработной платы, пенсий, социальной помощи, других средств с текущих счетов, в том числе по текущим карточным счетам с использованием банковских платежных карточек (БПК), по пополнению карточных счетов через POS- терминал с использованием БПК, по приему наличности для осуществления платежей и др.
Теги: Донбасс, деньги, Ощадбанк, линия разграничения
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