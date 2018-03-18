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Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"

18.03.2018 11:33
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Луганщина отреагировала на крымские "выборы Путина"

Заместитель губернатора Луганской области Юрий Клименко сообщил, что подконтрольная часть региона сегодня, 18 марта, ответила гражданским протестом на выборах президента России в Крыму. Напомним, что их называют "выборы Путина". А проходят они аккурат в день аннексии Россией украинского полуострова.

В Северодонецке участники акции развернули огромный флаг Украины, а также выстроились в трезубец – один из символов нашей страны.



"Сотни людей поддержали флэшмоб "#Луганщигна_єдина_Крим_це_Україна". Мы считаем эти выборы являются грубым нарушением Конституции Украины, Устава ООН, Будапештского меморандума и других норм и принципов международного права, - отметил Клименко. - Надеюсь, что сегодняшняя акция станет сигналом для наших патриотов и в аннексированном Крыму, и на оккупированной части Луганщины. Украина не отказалась от них, мы приложим все необходимые усилия для восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета нашего государства".

Напомним, Украина направила генсеку ООН, председателю Совбеза и всем делегациям стран-членов официальные письма, в которых говорится, что проведение РФ президентских выборов в оккупированном Крыму (это происходит сегодня, 18 марта) нарушает Устав ООН.

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что россиян, которые проживают в Украине, не будут допускать в дипучреждения РФ 18 марта для голосования на выборах президента.

Представители украинских националистических движений (ВО "Свобода", "Правый сектор" и "Национальный корпус") в совместном заявлении подчеркнули, что не допустят проведения выборов президента РФ на территории Украины. Для выполнения своей цели они пообещали блокировать здания, где будет проходить голосование, а гражданам России, которые на него придут, намерены устраивать "коридоры позора".

Напомним, выборы президента России проходят сегодня, 18 марта, – в четвертую годовщину незаконной аннексии Крыма. За кресло главы РФ борются восемь кандидатов : Сергей Бабурин (Российский общенародный союз), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ( "Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ( "Коммунисты России"), Борис Титов ( "Партия роста"), Григорий Явлинский ( "Яблоко"). Впрочем, все прекрасно понимают, что победит действующий президент, узурпировавший власть. По этому поводу выборы президента РФ даже называют "выборы Путина".

Отметим, что Россия традиционно с момента аннексии Крыма проводит голосование на полуострове. В прокуратуре АРК, которая располагается в Киеве, организаторам выборов в Крыму пригрозили уголовной ответственностью.

Несмотря на уверенность в своей победе 18 марта, президент РФ Владимир Путин, который сегодня уже проголосовал, думает о мире и России после себя. Об этом говорится в анализе американского аналитического центра Stratfor о том, каким может быть четвертый президентский срок Путина.



Теги: Донбасс, выборы, Путин, Крым, Луганская область, флешмоб
 
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