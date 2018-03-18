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Луганск ощетинился блокпостами
18.03.2018 13:15
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), в оккупированном Луганске появились новые блокпосты боевиков.
Наблюдатели видели недавно установленный блокпост недалеко от н. п. Металлист (неподконтрольный правительству, 7 км к юго-западу от Луганска), а также еще 2 недавно установленных блокпоста на западной и южной окраинах Луганска соответственно.
Теги: Донбасс, Луганск, блокпост, боевики, СММ ОБСЕ
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