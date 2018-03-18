Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды

18.03.2018 15:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды

Сегодня, 18 марта, на шахтах в Луганской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Под землей остались люди.

"По оперативной информации на шахте "Карбонит" – 93 человека, на шахте "Золотое" – 83 человека остались под землей", – говорится в сообщении на странице Тwitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что восстановление электроснабжения ожидается в течение нескольких часов.

Ранее ЛЭО сообщило, что 10 тысяч абонентов находятся без света в прифронтовой части Луганщины из-за неблагоприятных погодных условий.



Теги: Донбасс, непогода, Луганская область, шахтеры
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх