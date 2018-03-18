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На Донбассе шахтеры стали заложниками непогоды
18.03.2018 15:47
Сегодня, 18 марта, на шахтах в Луганской области произошло аварийное отключение электроэнергии. Под землей остались люди.
"По оперативной информации на шахте "Карбонит" – 93 человека, на шахте "Золотое" – 83 человека остались под землей", – говорится в сообщении на странице Тwitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.
Отмечается, что восстановление электроснабжения ожидается в течение нескольких часов.
Ранее ЛЭО сообщило, что 10 тысяч абонентов находятся без света в прифронтовой части Луганщины из-за неблагоприятных погодных условий.
Теги: Донбасс, непогода, Луганская область, шахтеры
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