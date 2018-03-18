На Луганщине стреляли из пушки

18.03.2018 10:21

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 17 марта), в Луганской области зафиксированы новые обстрелы и взрывы.



Отмечается, что на Луганщине представители СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (в частности 11) по сравнению с предыдущим отчетным периодом (7 взрывов).



Так, осуществляя патрулирование в 1,5 км к северу от н. п. Бугаевка (неподконтрольный правительству, 37 км к юго-западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 3 взрыва, оцененные как разрывы, 4 очереди и 3 выстрела из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2), а также 3 выстрела из стрелкового оружия — все в 2–4 км к юго-востоку.