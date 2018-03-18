Удар стихии: на Луганщине обесточены тысячи домов

18.03.2018 14:56

10 тыся абонентов находятся без света в прифронтовой части Луганщины из-за неблагоприятных погодных условий.



Как сообщает "Луганское энергетическое объединение", обесточены 10 тысяч домов. Речь идет о жителях населенных пунктов Золотое, Карбонит и Родина на территории обслуживания Попаснянского РЭС. Аварийное отключение произошло в 10:16 из-за обрыва провода на основной ЛЭП, все попытки запитать потребителей через резервную линию электропередачи закончились неудачей. Скорее всего, резервная ЛЭП также повреждена. Восстановительные работы продолжаются.



Кроме того, с 17 марта до сих пор без света остаются 70 абонентов в селе Донцовка на территории обслуживания Новопсковского РЭС - из-за подтопления подстанции паводком.



В ЛЭО отмечают, что аварийные отключения вызваны и неблагоприятными погодными условиями, и нестабильностью энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение полутора лет.



