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Архив - Луганская область

В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику

20.03.2018 19:06
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В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику

На оккупированной части Луганщины на автодороге между Перевальском и Петровским пьяный боевик обстрелял трактор, который расчищал дорогу от снега.
Местные жители в соцсети сообщают, что инцидент произошел вчера около 21:30, передает donpress.com.

Когда тракторист Антрацитовского дорожного управления расчищал снег на данном участке трассы, к нему на автомобиле «Волга» подъехал мужчина в военной форме и в грубой форме потребовал от тракториста, чтобы тот освободил ему дорогу.

При этом в ходе беседы боевик стрелял по трактору из пистолета. После этого он сел в машину и уехал.



Теги: Донбасс, трактор, боевик, обстрел, ЛНР, тракторист
 
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