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Что скрывают боевики «ЛНР» в автобусах, въезжающих через Изварино
22.03.2018 13:05
Через временно неконтролируемые пункты пропуска на границе с РФ въезжает транспорт (автобусы). При этом вооруженные боевики «ЛНР» и российские оккупанты требуют наблюдателей СММ ОБСЕ удалиться. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«Миссия посетила один приграничный район, который не контролируется правительством. Находясь в пункте пропуска на границе возле н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска), наблюдатели видели, что в Украину въехал 1 автобус. Член вооруженных формирований вновь сказал патрулю Миссии покинуть этот район».
Теги: Донбасс, Луганск, Российская Федерация, граница, ЛНР, боевики, пункты пропуска, СММ ОБСЕ
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