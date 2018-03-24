Единая форма и шевроны: школьников в ОРЛО делают одинаковыми

24.03.2018 14:09

В ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория, пророссийская группировки "ЛНР") ради загрузки швейных предприятий решили шить всем школьникам одинаковую форму.



Соответствующее решение принял т.н. "республиканский родительский совет" при фейковом "министерстве образования и науки".



Отмечается, что элементы школьной формы и шевроны будут введены с начала нового учебного года. На данный момент идет подготовка к пошиву изделий на швейных предприятиях ОРЛО, разрабатывается механизм заказа и пошива формы на всех территориях оккупированной Луганщины.