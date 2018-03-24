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Архив - Луганская область

На Донбассе прошла спецоперация

24.03.2018 20:19
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На Донбассе прошла спецоперация

Сегодня, 24 марта, в городе Кременная (подконтрольная часть Луганской области) полицейские прoвели тактикo-специальные учения с задержанием вооруженных "преступников" и освобождением условных заложников.

Утром в Кременской отдела полиции поступило учебное сообщение о том, что у банкомата по ул. Победы двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, схватили мужчину. После чего сели в автомобиль "Таврия" серого цвета и поехали в неизвестном направлении.

На территории г. Кременная были введен планы "Сирена" и "Заложник", сформирован ситуационный центр, перекрыты выезды из города и ориентированы все подразделения полиции области.

Впоследствии в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Двое мужчин в масках, увидев полицейских, потащили связанного заложника к заброшенному зданию по ул. Чайковского.

Учитывая обстоятельства, руководителем операции было принято решение о введении в действие дополнительного оперативного плана "Гром" для окружения и задержания преступников. Из числа сотрудников Кременского отдела полиции сформировали вооруженные группы поиска, блокирования, окружения, фильтрации и конвоирования.

На место происшествия прибыли бойцы спецподразделения "КОРД", которые в течение считанных минут задержали преступников и освободили заложника, сообщает Кременской отдел полиции.



Теги: Донбасс, полиция, заложник, спецоперация
 
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