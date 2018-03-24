- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус19:25
- ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен 19:18
- В зоне АТО с утра произошло пять обстрелов18:32
- Политолог о Донбассе после деоккупации: Проблемы, которые надо будет решать там - беспрецедентные18:11
- Нотариальная помощь переселенцам: разъяснения от Донбасс SOS17:47
- В МИД Украины назвали глаза и уши Донбасса17:32
- В Украине пообещали, что за Крым и Донбасс "вендетты не будет"17:11
На Донбассе прошла спецоперация
Сегодня, 24 марта, в городе Кременная (подконтрольная часть Луганской области) полицейские прoвели тактикo-специальные учения с задержанием вооруженных "преступников" и освобождением условных заложников.
Утром в Кременской отдела полиции поступило учебное сообщение о том, что у банкомата по ул. Победы двое неизвестных под угрозой предмета, похожего на пистолет, схватили мужчину. После чего сели в автомобиль "Таврия" серого цвета и поехали в неизвестном направлении.
На территории г. Кременная были введен планы "Сирена" и "Заложник", сформирован ситуационный центр, перекрыты выезды из города и ориентированы все подразделения полиции области.
Впоследствии в ходе проведения оперативно - розыскных мероприятий полицейские обнаружили автомобиль, который подпадал под ориентировку. Двое мужчин в масках, увидев полицейских, потащили связанного заложника к заброшенному зданию по ул. Чайковского.
Учитывая обстоятельства, руководителем операции было принято решение о введении в действие дополнительного оперативного плана "Гром" для окружения и задержания преступников. Из числа сотрудников Кременского отдела полиции сформировали вооруженные группы поиска, блокирования, окружения, фильтрации и конвоирования.
На место происшествия прибыли бойцы спецподразделения "КОРД", которые в течение считанных минут задержали преступников и освободили заложника, сообщает Кременской отдел полиции.
Теги: Донбасс, полиция, заложник, спецоперация
- Неожиданные подробности московской трагедии: школьник застрелил двух человек
- Захват и штурм: в Авдеевке прошла спецоперация
- "Сирена", "Гром" и "Заложник" накрыли Донетчину
- Пьяный мужчина открыл огонь в школе и взял в заложники учеников (ВИДЕО)
- Подробности освобождения славянской заложницы
- Подробности спасения славянской заложницы
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус19:25
- ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен 19:18
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!19:05
- В Мариуполе борются с тиранами (ВИДЕО)18:45
- Дело экс-мэра Славянска Штепы: назначена дата нового заседания21:00
- Донецкая железная дорога меняет расписание электричек из-за перевода стрелок20:40
- Мариуполю обеспечат более совершенную резервную систему переброски воды20:20
- На Донбассе прошла спецоперация20:19
- Райкин попал в базу "Миротворца"20:00
- В Мелекино идет битва за дорогу19:52
- Четыре года проведения АТО: СБУ опубликовала ролик19:33
- В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус19:25
- ЧП на Донбасском фронте: один украинский воин погиб, еще один ранен 19:18
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Симптомы порчи и как их определить
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины