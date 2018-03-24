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Разруха вокруг и в головах: проблемы Станицы Луганской
Аналитик Центра документирования Украинской Хельсинской группы по правам человека Валерий Снегирев в эфире "Громадського радіо" отметил, что пгт Станица Луганская (Луганская обл.), который с августа 2014 года контролируется украинскими властями, представляет собой целый клубок проблем.
"Было бы хорошо, если бы принципы переходного правосудия уже действовали на примере конкретного населенного пункта. Я бы хотел рассказать, почему необходимо переходное правосудие на примере одного города. Но Станица Луганская – это даже не город, а поселок городского типа, - отметил Снегирев. - До событий 2014 года там проживало всего 14 тыс. человек. Основным их занятием были теплицы, парники и ранние овощи в Россию и в Луганск, плюс – песок. Основное – это вахтовый метод где-то в России или в Луганске. Но подсобное хозяйство – это основа благополучия и основа производства. Сейчас ничего этого нет".
По словам аналитика, население Станицы Луганской с начала конфликта сократилось в 10-15 раз.
"Мы послали запрос, сколько населения в Станице, там на это обтекаемо ответили, что это составляет государственную, военную и стратегическую тайну. Но не забывайте, что сейчас Станица превратилась в большой логистический центр. Перед нами ярчайший пример, если не будет переходного правосудия, что ждет даже освобожденный Донбасс на протяжении 4-х лет, если не будет переходного правосудия", – подчеркнул эксперт.
По его словам, Станица Луганская звучит на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, в этом населенном пункте присутствуют международные наблюдатели и организации.
"При этом в каждом доме прописано по 30-40 луганчан, которые переезжают [из "ЛНР"], чтобы получить социальные выплаты. Так называемые "переселенцы". Дальше – Станично-Луганский район, центром которого является Станица Луганская, в течение полугода вообще прекратил свою деятельность, только из-за того, что после "Минска-1" и до "Минска-2" была самая прямая угроза утраты Станицы Луганской, – говорит эксперт. - Линия разграничения, кто Станицу помнит, проходит по этому знаменитому мосту, который единственный связывает оккупированную часть Луганщины с освобожденной частью. Если в Донецкой области 4 пункта въезда-выезда – в Луганской области – один, и тот – пешеходный. Здесь максимально сужены права граждан Украины, как на нашей, так и на оккупированной стороне".
Снегирев отмечает, что в Станице Луганской действуют целые бригады грузчиков, которые обслуживают людей, пересекающих линию разграничения. "У них свое разделение труда: первые доносят или довозят до моста, вторые – уже через мост. На той стороны моста встречают их же земляки, которые по такой же системе работают", – рассказал он.
"По данным Станично-Луганской администрации, у них 40% жилищного фонда разрушено. Как вы думаете, кого они в этом обвиняют?.. В Станице не работает суд, то есть право граждан Станично-Луганского района на правосудие подсудность передана аж на север области – в Беловодск. Проблема образования, проблема здравоохранения", – добавил эксперт.
Он также рассказал, что киевские музейщики столкнулись с еще одной проблемой, которая показала настроение населения Станицы Луганской. "В Станично-Луганском музее, который музей "Донского казачества", это бывшее здание СБУ, сейчас уже – в марте столкнулись с такой проблемой – они открывают выставку и станичане заявляют, что они повесят свой флаг "Донского казачества", не украинский, - делится аналитик. - Станица находится не только в прямой видимости – на Змеиной горе или памятник князю Игорю, что более известно. Это предел дальности стрельбы даже из автомата, не говоря уже о снайперских винтовках, крупнокалиберных пулеметах. И вариант, если сейчас мы оставим все в таком же замороженном виде и только Северский Донец будет разделять эти две территории – оккупированную и неоккупированную, то мы получаем не просто раковую опухоль, а раковую опухоль с метастазами, что мы сейчас и наблюдаем… Станица – это клубок проблем и противоречий, где мы получили не совсем патриотичное население".
Снегирев акцентирует внимание на том, что Украине необходимо менять свое законодательство с учетом ведения боевых действий на Донбассе и разрабатывать систему переходного правосудия, хотя бы для освобожденных населенных пунктов.
"Наше законодательство – это законодательство мирного времени. Четыре года все регулируется подзаконными актами. Посмотрите на Станицу, как там освобожденная территория живет, как там очень настороженно относятся [к Украине], несмотря на 3,5 года восстановления украинской государственности. Они по-прежнему считают себя "донскими казаками"", – добавил аналитик.
Теги: Донбасс, Луганская область, сепаратизм, Станица Луганская, разруха
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