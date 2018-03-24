Последние новости раздела
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- В сети появилось яркое ВИДЕО с ликвидацией боевиков на Донбассе21:25
- В СБУ сообщили, когда закончится АТО в Донбассе19:58
- Волонтеры Гуманитарного штаба доставят около 20 тысяч продуктовых наборов в "серую зону" на Донетчине17:30
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»16:10
- Не залишать у біді: бойовики «ЛНР» вже пропонують Савченко «політичний притулок»11:47
СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки
24.03.2018 10:03
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 23 марта), в Луганской области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня (0 взрывов) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда не было зафиксировано ни одного взрыва.
Так, патрулируя на северо-восточной окраине н. п. Калиново-Борщеватое (неподконтрольный правительству, 61 км к западу от Луганска), члены патруля Миссии слышали 18 выстрелов из 30-мм пушки боевой машины пехоты (БМП-2) в 5 км к западо-юго-западу.
Теги: Донбасс, обстрел, пушка, СММ ОБСЕ
Читайте также:
- Военный Донбасс: на комбайне - вдоль линии соприкосновения
- На Луганщине "Град" боевиков разрушил старинный храм (ВИДЕО)
- На авдеевский коксохим упало более 50 снарядов запрещенного калибра
- Новые данные по обстрелам украинцев и перегруппировке боевиков
- Журналисты были обстреляны под Коминтерново
- Боевики "кошмарят" Горловку
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Донбасские КПВВ стали штурмовать чаще08:26
- Убийственные КПВВ: новая смерть в районе линии разграничения10:12
- СММ ОБСЕ: на Луганщине стреляли из пушки10:03
- ВПЛ, "брехня" и "шило в жопе": неожиданные откровения заместителя министра МинВОТ09:48
- Авдеевку расстреливали час09:34
- Ходаковский признал, что в "ДНР" легче умереть, чем жить09:22
- Официально: в СММ ОБСЕ рассказали, где стреляли на Донетчине09:12
- Утро на донбасских КПВВ: очереди - умеренные09:04
- Трамп одобрил, Порошенко поблагодарил: Украина получит от США миллионы на оборону08:50
- В "ДНР" признали, что в них не стреляли. А вот они открывали огонь08:44
- В "ЛНР" резко полюбили Савченко, забыв, что она "кровавая наводчица"08:27
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Как можно привлечь удачу, деньги и любовь с помощью обычной булавки08:47
- Кармические секреты вашего знака Зодиака07:55
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Суд вернул проверки переселенцев на дому
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”
- Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной
- Симптомы порчи и как их определить