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В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус
24.03.2018 19:25
Сегодня, 24 марта, в оккупированном Алчевске (неподконтрольная часть Луганщины) произошло резонансное ДТП.
Как сообщают местные жители в соцсетях, на ул. Кирова военнослужащие 4 омсбр "народной милиции ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения на грузовом автомобиле "Урал" въехали в пассажирский автобус с мирными жителями.
Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса. Они были доставлены в местную больницу с переломами конечностей и сотрясением мозга.
Теги: Донбасс, Алчевск, Луганская область, ДТП, оккупанты
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