В Алчевске грузовик с боевиками протаранил пассажирский автобус

24.03.2018 19:25

Сегодня, 24 марта, в оккупированном Алчевске (неподконтрольная часть Луганщины) произошло резонансное ДТП.



Как сообщают местные жители в соцсетях, на ул. Кирова военнослужащие 4 омсбр "народной милиции ЛНР" в состоянии алкогольного опьянения на грузовом автомобиле "Урал" въехали в пассажирский автобус с мирными жителями.



Отмечается, что в результате ДТП пострадали водитель и пассажиры автобуса. Они были доставлены в местную больницу с переломами конечностей и сотрясением мозга.