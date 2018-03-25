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Донбасс: на границе взяли нарушителей
Нарушителя государственной границы, следовавших в обход пункта пропуска из России, обнаружили сегодня ночью пограничники Луганского отряда. Группа реагирования задержала правонарушителя после срабатывания специального сигнализационного устройства.
Мужчина рассказал, что является гражданином Украины и выехал в Россию через один из пунктов пропуска на заработки. Однако, находясь в соседней стране, потерял паспорт, поэтому решил вернуться в Украину вне пунктов пропуска. Сейчас для установления личности мужчина помещен в пункт временного содержания, сообщает сайт ГПСУ.
Еще одного нарушителя, также гражданина Украины, который направлялся в Россию вне пунктов пропуска, задержали пограничники этого же отряда отдела "Белолуцк". Мужчину, который ночью тянул сани с двумя ящиками чищеных орехов, остановили на направлении "Залесное (Украина) - Верхняя Серебрянка (РФ).
За попытку нарушения государственной границы на гражданина составлен админпротокол. Товар планируется передать в Государственную фискальную службу.
Теги: Донбасс, граница, Луганская область, пограничники, нарушение
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