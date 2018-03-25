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В ОРЛО люди тонули, сгорали и погибали под колесами
25.03.2018 08:15
На неподконтрольной украинскому правительству части Луганщины (ОРЛО - отдельные районы Луганской области) за сутки произошло три ЧП со смертельным исходом.
Как сообщают местные "спасатели", в период с 6 утра 23 марта по 6 утра 24 марта в Свердловский районе (с. Верхнее – Тузлово) местными жителями в водоеме обнаружен труп женщины 1957 г.р; в Луганске (ул. 50-летия Обороны Луганска) неизвестным автомобилем был совершен наезд на пешехода, в результате чего пострадавший, мужчина 1959 г.р., скончался на месте; в Кадиевке (бывший Стаханов) в результате неосторожности владельца при курении призошел пожар в квартире жилого дома (на месте происшествия обнаружен труп мужчины 1985 г. р.).
Теги: Донбасс, пожар, смерть, ЛНР, ОРЛО
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