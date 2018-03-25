- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- Опубликован график приема Ощадбанком у линии разграничения на Луганщине16:46
- Появились важные разъяснения о кредитах для жителей Донбасса и переселенцев16:18
- Донбасс: боевики не пускают СММ ОБСЕ к границе15:44
- Бирюков про АТО: Уже появился коридор, отсекающий Донецк, уже были видны высотки Луганска. Оставалось полторы-две недели15:12
- Переселенцев "засудили"14:41
Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул
Серьезно расширить научный, культурный и языковый опыт студентов Луганщины планируют в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля (перемещен из Луганска в Северодонецк). Об этом рассказала ректор вуза-переселенца Ольга Поркуян.
Как сообщается в сюжете ТК: "Донбасс", в планах вуза-переселенца – открыть в турецком Стамбуле филиал Восточноукраинского национального университета. По словам Поркуян, студентам, которые учатся на таких специальностях, как "Туризм", "Менеджмент", "Отельно-ресторанное дело", важно дать возможность проходить практику за границей.
В Стамбуле ректор вуза подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией университетов Кавказа – "KUNIB". Эта международная организация объединяет около 70 образовательных учреждений Турции, Грузии, Азербайджана, Казахстана и других.
"Мы заинтересованы в стажировке наших преподавателей, в обмене наших студентов, - отмечает ректор. - Мы заинтересованы в двойных дипломах. Это сейчас ценится в мире, когда студент, заканчивая вуз, получает не один диплом, а сразу дипломы двух университетов… Когда какую-то часть времени студент учится в одной стране, часть – в другой".
В университете рассказали, что к ним хотят присоединиться еще 2 профильных техникума. Окончательное решение о присоединении вынесет Министерство образования. Для этого нужно официальное обращение обладминистрации. По словам же Поркуян, устная договоренность уже достигнута.
Теги: Донбасс, Луганск, образование, переселенцы, вуз
- Переселенцы. Кто готов вернуться в освобожденный Донецк и возрождать его украинским
- Луганчанина-живодера засудили до 5 років за садистські знущання над кошенятами
- В Киеве живет наибольшее число переселенцев
- Танцоры-переселенцы из Луганска дают мастер-классы в Париже
- "Укроп" или в*тник?" Известный блогер указал на разницу между переселенцами с Донбасса и Крыма. ВИДЕО
- "ЛНР" на пороге нового переворота: в Луганске готовят громкое возвращение подружки "регионала" Ефремова Ткаченко – подробности
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь18:35
- Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса 18:23
- Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери18:08
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей17:37
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами17:04
- Адресная помощь: важная информация для переселенцев и жителям прифронтовой зоны Донбасса19:19
- Писательница Ирэн Роздобудько: Новая волна патриотизма поднимется именно с Донбасса19:05
- Вуз-переселенец, выехавший из Луганска, нацелился на Стамбул18:49
- Соцсети: Донецк умирает, но против автоматов не попрешь18:35
- Мариуполь хотят сделать витриной восстановленного Донбасса 18:23
- Донбасский фронт сегодня вспыхнул рекордными обстрелами, есть потери18:08
- Озвучены риски ввода миротворцев на Донбасс17:55
- В Краматорске создадут перинатальный центр и военный лицей17:37
- Битва за Донбасс: украинцы успокоились и не идут на компромиссы17:17
- СММ ОБСЕ уточняла ситуацию с переселенцами17:04
- Всё, что нужно знать о переходе Украины на летнее время19:17
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать11:44
- Эти витамины помогут избавиться от усталости22:02
- Супрун предлагает украинцам отказаться от флюорографии21:07
- 10 причин преждевременного старения кожи18:17
- Медики объяснили, почему не стоит отказываться от сахара18:02
- Эти продукты могут «убить» либидо16:00
- Особенности детей, рожденных в разные времена года10:06
- Симптомы порчи и как их определить09:50
- Как час нашего рождения влияет на нашу жизнь09:30
- Проверки места жительства переселенцев: что нужно знать
- Савченко в суде шокировала судей заявлением об «ЛДНР»
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО
- Неподконтрольная Донетчина: вот и всё – Vodafone окончательно приговорили
- Соцсети о ситуации на донбасских КПВВ: тихий ужас
- Симптомы порчи и как их определить
- «Украины не будет на карте»: в «ДНР» рассказали о серьезных переменах
- Внезапно: Тимошенко срочно покинула территорию Украины
- Жители ОРДО прозрели: Vodafone, оказывается, отключили специально!
- Порошенко опять поднимет минималку в Украине