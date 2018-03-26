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«Переходный период»: в «ЛНР» заявили о скором мировом признании

26.03.2018 17:28
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«Переходный период»: в «ЛНР» заявили о скором мировом признании

Глава МИД «ЛНР» Владислав Дейнего заявил, что «республики» Донбасса могут быть скоро признаны в мире, пишет ДонПресс.
Так, Дейнего отметил: «Уже сегодня в отчетах Управления по правам человека ООН нас называют Луганская и Донецкая народные республики. Пусть в самом начале с оговорочкой „самопровозглашенные“, но дальше по тексту — „Луганская и Донецкая народные республики“. Пусть еще в кавычках, но это переходный период, дальше ситуация, я надеюсь, будет меняться».
Боевик отметил, что в ООН пройдет реформирование организации, которое «позволит более лояльно относиться к тем людям, которые отстаивают свое право на жизнь, идентичность, самоопределение, идеалы и культуру».
Дейнего подчеркнул: «Уже полвека некоторые государства живут в таком подвешенном состоянии, до бесконечности это продолжаться не может, и Организация Объединенных Наций либо пройдет этот этап и начнет все-таки отстаивать интересы наций — она для этого создавалась, либо придется какие-то меры принимать по серьезному реформированию этой структуры».



Теги: Донбасс, признание, ЛНР, заявление
 
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