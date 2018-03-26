В Лисичанске троллейбусам отключили электричество: «подсуетились» луганские энергетики

26.03.2018 15:37

Сегодня, 26 марта, "Луганское энергетическое объединение" провело отключение электроснабжения коммунальному предприятию Лисичанского городского совета "Электроавтотранс", передает 112 с ссылкой на пресс-службу энергокомпании.

Причиной стали долги коммунальщиков в размере 1 миллион 293 тысячи гривен только за активную электроэнергию. А с учетом пени, инфляции, платы за "реактив" и т. д. (747,9 тыс. грн) - долг "Электроавтотранса" перед луганскими энергетиками составляет более 2 миллионов гривен.

"На прошлой неделе "Електроавтотранс" обещал энергетикам, что до конца недели погасит потребление за февраль, но этого так и не произошло. В такой ситуации было бы справедливо, если бы "Луганское энергетическое объединение" тоже могло так кормить обещаниями госпредприятие "Энергорынок". Но в нашем случае такие фокусы невозможны. Напомним, что по данным Оптового рынка электроэнергии, ЛЭО должно "Энергорынку" 5,3 миллиарда гривен, в то время, как потребители задолжали луганским энергетикам 5,5 миллиардов гривен", - сказано в сообщении.