Груда металла: сети впечатлило мощное фото уничтоженной военной техники боевиков ЛНР

29.03.2018 22:29

В социальных сетях опубликовали фото, на котором запечатлена уничтоженная военная техника террористов. Фото была опубликована в Twitter NecroMancer, передает apostrophe.ua.

"Февраль 2018 где-то в ОРЛО", - говорится в сообщении.

На фото видна разрушенная гусеничная техника, которую окружают боевики. По данной фотографии сложно определить какая именно техника была уничтожена.

Пользователи сети в комментариях отмечают, что это, вероятно, САУ "Гвоздика".

Обстоятельства уничтожения техники не сообщаются. Вероятно, в машине взорвался боекомплект, что и привело к большим разрушениям. Также неизвестно о возможных потерях боевиков.