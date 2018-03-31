На окраину Луганска согнали танки и гаубицы

31.03.2018 20:30

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 31 марта), тревожная ситуация сложилась в районе оккупированного Луганска.



Продолжает осуществлять мониторинг отвода вооружения, предусмотренного Комплексом мер и Дополнением к нему, а также Меморандумом, наблюдатели сообщили, что в неподконтрольных правительству районах члены патруля Миссии видели 7 танков (Т-72), 7 самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 5 буксируемых гаубиц (2А65 "Мста-Б", 152 мм) и 7 РСЗО (БМ-21). Вся эта техника стояла на аэродроме на юго-восточной окраине Луганска.



Кроме того, в неподконтрольных правительству районах команда Миссии зафиксировала 2 буксируемые гаубицы (Д-30 "Лягушка", 122 мм) и, как и раньше, отметила отсутствие 6 буксируемых гаубиц (2А65), 2 самоходных гаубиц (2С1), 6 противотанковых пушек (МТ-12) и 11 РСЗО (БМ-21).