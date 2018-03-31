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"Росгвардия" начинает готовить в ОРЛО несовершеннолетних диверсантов и разведчиков
Координатор группы "Информационное Сопротивление", нардеп ("Народный фронт") Дмитрий Тымчук сообщил, что представители "Росгвардии" имеют намерения в ближайшее время начать привлекать к диверсионной и разведывательной деятельности так называемые "православные центры", находящиеся на территории, контролируемой пророссийской группировкой "ЛНР".
"Так, по мнению командующего "Росгвардией" генерала В.Золотова, использование несовершеннолетних "слушателей" этих центров повысит эффективность проведения (непосредственное выполнение боевых задач) и обеспечения (перемещение необходимых средств через линию разграничения, в качестве связных и т.д.) разведывательно - диверсионной деятельности на территории Украины, что обусловлено легкостью манипулирования данной категорией из-за отсутствия у них критического мышления и возможностью использования фактора "юношеского максимализма". Кроме того, по мнению В.Золотова, к несовершеннолетним не будет слишком пристального внимания со стороны правоохранительных и контрразведывательных органов Украины", - сообщает Тымчук со ссылкой на оперативные данные ИС,
В рамках проведения подготовительных мероприятий для реализации данной концепции, сотрудники российских спецслужб совместно с представителями оперативно-психологического подразделения "Росгвардии" уже провели на территории ОРЛО встречу с руководством так называемого православного "Центра им. Георгия Победоносца" (г.Ровеньки, Луганская обл.), на базе которого и предполагается развернуть такую деятельность.
"Во время этой встречи обсуждалась возможность использования "слушателей центра" в специальных операциях против Украины, - уверяет Тымчук. - По результатам встречи, стороны пришли к обоюдному согласию по механизму реализации вышеуказанной концепции: подбор кандидатов, подготовка, финансирование и др. Так, представителями российских спецслужб было указано, что финансирование данной специфической деятельности в рамках "Центра" будет осуществляться через банки Южной Осетии под видом "спонсорской помощи", а также наличными средствами".
Кроме того, по данным ИС, руководству "Центра" было указано на необходимость активизации развития сотрудничества с другими аналогичными центрами, в том числе и в странах СНГ. Также, сотрудниками оперативно-психологического подразделения "Росгвардии" руководству "Центра" предоставлена необходимая "учебная литература" и методические инструкции для соответствующей психологической обработки "слушателей" на первоначальном этапе.
"На следующем этапе, психологами "Росгвардии" предполагается проведение тестов на определение кандидатов среди "слушателей", которые по своим морально-психологическим качествам и другим установленным критериям наиболее будут подходить для дальнейшей специальной подготовки и выполнения разведывательно - диверсионных задач", - отмечает Тымчук.
Теги: Донбасс, ЛНР, оккупанты, ОРЛО, Росгвардия
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