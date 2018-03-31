Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки

31.03.2018 14:14

За прошедшие сутки, 30 марта, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было проверено 5,9 га местности на подконтрольной части Луганщины.



Во время проверки в пгт Станица Луганская, Попаснянском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах специалисты обнаружили и изъяли 31 единицу взрывоопасных предметов, а именно: 2 артиллерийских снаряда, 12 минометных мин, 1 взрыватель и 16 единиц других взрывоопасных предметов.