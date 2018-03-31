- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе17:05
- В ОРДЛО бушуют "металлисты"16:50
- Запретный "гумконвой": представителей ОБСЕ не пустили посмотреть, что привезли в Луганск из РФ15:47
- Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь15:26
- На Донбассе что-то затевается: военная техника подползает к линии разграничения14:39
- Геращенко связала срыв перемирия на Донбассе с "гумконвоем" и подталкиванием Украины к прямым переговорам с террористами14:24
- Свыше 30 взрывов предупредили на Луганщине за сутки14:14
- Артиллерия на территории школы, "Грады" у ПТУ: оккупанты Донбасса не щадят никого13:39
- Луганское направление вспыхнуло вечером13:02
- Расстрел "пасхального перемирия": обнародованы тревожные новости из зоны АТО12:51
Запретный "гумконвой": представителей ОБСЕ не пустили посмотреть, что привезли в Луганск из РФ
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 30 марта), боевики группировки "ЛНР" не пустили наблюдателей осмотреть очередной "гумконовой", прибывший из России.
В отчете сообщается, что команда СММ видела автоколонну из десяти грузовиков с надписью "Гуманитарная помощь от России" на русском языке на бортах грузовиков. Автоколонна проезжала через н. п. Молодогвардейск (неподконтрольный правительству, 35 км к юго-востоку от Луганска) и Луганск. В составе автоколонны было десять грузовых транспортных средств, три служебных грузовика, две машины скорой помощи и два автомобиля с надписью "милиция".
В Луганске члены патруля СММ видели, как на территории объекта разгружаются эти транспортные грузовики и десять мужчин в форме с символикой Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации разгружают завернутые в пластик коробки. Вооруженный мужчина в одежде военного типа не позволил патрулю СММ зайти на территорию объекта.
Позже тем утром на юго-восточной окраине Луганска наблюдатели видели эту же автоколонну, которая двигалась в юго-восточном направлении.
Теги: Донбасс, Луганск, ЛНР, гумконвой, СММ ОБСЕ
- Власти «ЛНР» воспитали себе злейших врагов
- При подрыве начальника «народной милиции ЛНР» использовали взрывчатку мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте
- В Луганске сепаратисты "топили" "министра МВД "ЛНР" за "отжатый" у луганчанки дом. ВИДЕО
- Как зарабатывают в оккупированном Луганске: раскрыты схемы
- В оккупированном Луганске отбирали участниц для конкурса красоты
- Боевикам радость - очередной "гумконвой" прибыл
- Жители прифронтовой Авдеевки запаслись боеприпасами17:20
- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе17:05
- В ОРДЛО бушуют "металлисты"16:50
- В Мариуполе эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр (ВИДЕО)16:33
- Жебривский украл "Волшебный пендель"?16:01
- Запретный "гумконвой": представителей ОБСЕ не пустили посмотреть, что привезли в Луганск из РФ15:47
- Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь15:26
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Через линию разграничения на оккупированную территорию не дали провезти ребенка14:47
- Жители прифронтовой Авдеевки запаслись боеприпасами17:20
- 10 минут и чуть более часа: наблюдатели СММ ОБСЕ побывали на границе в неподконтрольном Донбассе17:05
- В ОРДЛО бушуют "металлисты"16:50
- В Мариуполе эвакуировали крупнейший торгово-развлекательный центр (ВИДЕО)16:33
- Эксперт: Луценко с Медведчуком стравил Порошенко16:18
- Жебривский украл "Волшебный пендель"?16:01
- Запретный "гумконвой": представителей ОБСЕ не пустили посмотреть, что привезли в Луганск из РФ15:47
- Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь15:26
- В Авдеевке два кладбища стали запретными15:16
- Донбасс: с воздуха заметили новую угрозу14:58
- Как переселенцам получить бесплатную правовую помощь15:26
- Как реже болеть: ценные советы от иммунологов22:29
- Врачи подсказали, как быстро уснуть и хорошо выспаться20:00
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь18:38
- Об этих вредных свойствах цитрусовых многие не знают17:35
- Диетологи рассказали, как отказаться от употребления сладкого15:58
- Самые везучие знаки зодиака08:05
- ДАТЫ МАГНИТНЫХ БУРЬ В АПРЕЛЕ20:17
- Шансы освобождения Донбасса с американским оружием: названо важное условие19:36
- Ученые разработали программу, которая предсказывает смерть18:56
- Оператор Vodafone собирается запустить связь 4G в 20 городах Украины
- Нам врали 50 лет: стали известны причины смерти Гагарина
- Если вы тоже пользуетесь дуршлагом, сегодня же прекращайте! Вот почему
- Какого числа родился человек, такая у него и вся жизнь
- Wi-Fi несет серьезную опасность для здоровья
- Боевые корабли летят к Земле: МКС заснял флот НЛО
- Порошенко и Путин сделали общее заявление по перемирию на Донбассе
- Донецк: снова война. «Грады», несколько часов обстрелов, мощный взрыв
- Готов ли Путин уйти с Донбасса: дан четкий ответ
- Синоптики рассказали, когда Украину засыплет снегом в апреле