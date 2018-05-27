На донбасском КПВВ нашли древность

27.05.2018 13:45

Сегодня, 27 мая, в КПВВ "Станица Луганская" пограничники Лисичанского отряда совместно с представителями фискальной службы обнаружили монету XVIII века.



Со временно оккупированной части Луганской области в контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" прибыл 47-летний украинец. При оформлении гражданина и осмотра его вещей, правоохранители зафиксировали наличие старинной монеты, датированной 1743 годом. Находка, вероятно, составляет культурную и историческую ценность.



Предмет старины изъят представителями фискальной службы для проведения необходимых экспертиз, сообщает ГПСУ.

Ранее появились данные о "штурме" донбасских КПВВ.



Также была опубликована сводка с донбасских КПВВ на утро 27 мая.



