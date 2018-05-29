Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Луганская область

Лисичанск «взбесился». Опасное заболевание накрывает город

29.05.2018 21:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Лисичанск «взбесился». Опасное заболевание накрывает город

В Лисичанске (Луганская обл.) в последнее время участились случаи регистрации бешенства у животных, а также укусов больными животными людей. Об этом сообщает пресс-служба Лисичанского городского управления Главного управления Госпотребслужбы в Луганской области, пишет Донецкие новости.
«Источником заражения животных бешенством является дикая фауна. В связи с запретом проведения охоты, очень сильно увеличилась популяция красной лисицы, которая является резервуаром бешенства в природе. Бродячие животные контактируют с дикой фауной и распространяют бешенство», – отмечается в сообщении.
Также подчеркивается, что с целью профилактики этого заболевания не рекомендуется контактировать с бездомными животными, подкармливать их. Кроме того, необходимо прививать против бешенства своих питомцев.
В Госпотребслужбе обращают внимание на то, что, если вы подобрали бездомное животное, нужно обратиться к ветеринарному специалисту для консультации, с целью исключения возможного заболевания бешенством. «Государственная ветеринарная служба города Лисичанска бесплатно проводит вакцинацию домашних животных против бешенства по адресу ул. К. Маркса 133а и ул. Автомобилистов 2», – уточняется в сообщении.



Теги: Донбасс, Лисичанск, животные, бешенство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх