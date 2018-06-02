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Архив - Луганская область

На Донбассе установили новый рекорд Украины

02.06.2018 16:34
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На Донбассе установили новый рекорд Украины

Сегодня, 2 июня, в Северодонецке во время празднования 80-летия образования Луганской области установлен национальный танцевальный рекорд.

Более 80 хореографических коллективов одновременно исполнили украинский танец. Как сообщает пресс-служба Луганской ОГА, этот факт торжественно зафиксировала представитель Книги рекордов Украины, советник министра культуры Украины, народная артистка Анжелика Рудницкая.

В подготовке танца-рекордсмена приняли участие хореографические коллективы из всех подконтрольных украинской власти городов и районов Луганской области. Около полугода понадобилось организаторам и участникам для подготовки масштабного номера. Композитор, художественный руководитель ансамбля песни и танца "Радан" Луганской областной филармонии Илья Ханенко специально написал музыку. Выполнили хореографическую постановку главный балетмейстер Луганского областного академического музыкально-драматического театра Ирина Серикова и режиссер-постановщик Алла Жюля.

Коллективы разучивали движения и репетировали дистанционно, готовили костюмы - вышитые рубашки. В этот день, собравшись на площади Победы, молодым танцовщикам удалось поразить зрителей настоящим ярким шоу.



Теги: Донбасс, Северодонецк, танец, рекорд
 
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