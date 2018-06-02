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На Донбассе нашли взрывоопасный арсенал
По данным пресс-центра Объединенных сил, на Луганщине сознательный гражданин сообщил представителям Национальной полиции о местонахождении закопанного арсенала оружия и боеприпасов вблизи поселка Раздольное Старобельского района.
Сотрудники следственно-оперативной группы отдела полиции вместе со Службой безопасности Украины и работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям из состава Объединенных сил, изъяли из тайника гранатометы различных систем и выстрелы к ним, артиллерийские снаряды, дымовые шашки, осветительные мины, гранаты, более тысячи патронов различных калибров.
Часть боеприпасов, непригодных к использованию, вывезли на полигон и уничтожили. Остальные - направлены на исследование. По данному факту проводится досудебное следствие.
Теги: Донбасс, оружие, арсенал, ООС
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