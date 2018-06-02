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Парад школьных автобусов состоялся на Луганщине
Сегодня, 2 июня, во время празднования 80-летия Луганской области, на площади Победы в Северодонецке был организован парад школьных автобусов.
Кроме традиционного желтого цвета, эти автобусы сегодня отличали яркие графические рисунки, сообщает пресс-служба Луганской ОГА.
Каждый район и объединенная территориальная община области изобразила на автобусе удивительную природу родного края, ее виды, донбасскую степь и интересный мир флоры и фауны Луганщины.
"Мне понравился каждый рисунок, на котором отображается неповторимая красивая Луганщина. Они очень интересные, и в то же время, такие патриотические, - поделилась своими впечатлениями дизайнер Екатерина, которая изготовляла макеты для Станично-Луганского и Сватовского районов. - Я горжусь тем, что могла внести свою частичку в празднование 80-летия области. Желаю луганчанам мира, любви и добра".
Напомним, что сегодня же на Луганщине установили национальный танцевальный рекорд.
Теги: Донбасс, праздник, парад, автобусы
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