- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине12:11
- Аналитик: Россия всячески будет съезжать с "нормандского формата"10:53
- В Краснодоне мужчина погиб, упав в колодец09:50
- У российско-украинской границы замечена военная колонна: появилось видео09:18
- У донбасских КПВВ зафиксированы односторонние очереди09:10
- На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей08:55
- Опубликованы подробности сражения боевиков и Луганского погранотряда08:37
Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине
Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист, уроженец Луганской области Дмитрий Снегирев сообщил, что на территории оккупированных районов Луганской области наблюдается скопление тяжелой техники боевиков и наемников Российской Федерации.
Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от оккупированного Луганска. Отмечается, что 31 танк находился вблизи населенного пункта Круглик, 19 танков в районе Мирного, 13 танков неподалеку от Шимшиновкы, а также 24 танка возле с. Бугаевка.
"Как сообщалось ранее, с территории Ростовской области (РФ) на территорию временно оккупированных районов Луганской области были передислоцированы отдельные части 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной орденов Кутузова, Суворова танковой бригады. Место постоянной дислокации - г. Чебаркуль, Челябинская область (РФ), - отмечает Снегирев. - По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного поселка городского типа Бирюково Свердловского района Луганской области расквартировано подразделение ВС РФ общей численностью до 90 человек".
По словам Снегирева, поселок Бирюково расположен в 15-ти километрах к юго-востоку от районного центра. В нескольких километрах к востоку от окраины поселка, проходит российско-украинская государственная граница (попранная на данный момент).
"Кроме живой силы было зафиксировано присутствие тяжелой бронетехники - танков Т-72 в количестве 25 единиц. По информации местных источников ГИ "Правое Дело" общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности, - отмечает Соловьев. - Кроме того, были установлены места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады на территории г. Луганск. Также установлены адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области".
Напомним, что появилось видеосвидетельство скопления российской техники рядом с украинской границей у Луганщины.
Теги: Россия, Донбасс, боевики, танки, оккупанты
- Россия отправила в Иловайск новую партию танков и "Градов"
- Боевики напуганы танковым прорывом ВСУ на Донбассе: волонтер Доник сообщил об экстренных мерах "ЛНР"
- Кто ставит танки и пушки в жилых кварталах оккупированного Донбасса
- Россия увеличит зарплату боевикам-"контрактникам", добровольцы с казаками - за бортом, - ИС
- Мемориал путинским "трактористам и шахтерам" открыли в Российской провинции
- Террористы на Донбассе создают топливные склады для завоза горючего из РФ
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
- Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине12:11
- На Донбассе за взятку задержан патрульный12:03
- Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции11:50
- Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ11:31
- Снайперская война на Донбассе набирает обороты13:27
- Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС13:07
- Нужен "Минск-3": эксперты расширили круг виноватых в оккупации Донбасса и Крыма13:03
- Топливный кризис: жители оккупированного Донбасса негодуют12:42
- Соцсети: оккупанты драпают из Донецка12:36
- На Донбассе проверяли информацию о заминировании12:20
- Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине12:11
- На Донбассе за взятку задержан патрульный12:03
- Взрывы и огонь зафиксированы у Донецкой фильтровальной станции11:50
- Соцсети 2 июня сообщают о больших очередях у донбасских КПВВ11:31
- 10 примет об обручальном кольце21:25
- Эксперт рассказал, возможна ли большая война России против Украины20:49
- Почему Wi-Fi называют тихим убийцей19:50
- Колектори погрожують розбити голову об стіну. Що робити у таких випадках. ВІДЕО16:42
- Ударит не по-детски: Землю накроет пятидневная магнитная буря14:12
- С ног на голову: этих знаков Зодиака ожидает лето перемен12:43
- А сын вернулся в Донецк: Как семья переселенцев пробивалась в Киеве11:26
- Магнітні бурі у червні 2018: чого очікувати?22:36
- Здоровый сон: какая поза правильная22:10
- Сплошной негатив: самые неприятные знаки Зодиака21:45
- Дом «главы». Что осталось от величия Плотницкого в Луганске
- Вся верхушка "ДНР" сбежала в Москву или сидит "на подвале" - громкие подробности
- Топ-5 женских имен, которые сводят мужчин с ума
- В Горловку прибыло "подкрепление" для боевиков ДНР из РФ
- Стало ясно, почему оккупированный Донбасс остался без топлива
- «Взрывная волна»: оккупированный Донецк вздрогнул от мощного взрыва
- Куда исчез Ташкент и Ходаковский: соцсети активно пишут о пропаже сразу двух главарей "ДНР"
- Боевики ДНР предупредили, что оформить пропуск в Седово можно только до 11 июня 2018 года
- Конфликт на Донбассе может мгновенно прекратиться: Ельченко назвал условие
- Лидер боевиков ДНР "Ташкент" - все: в Москве приняли окончательное решение