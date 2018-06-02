Танки и живая сила: россияне копят силы на Луганщине

02.06.2018 12:11

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист, уроженец Луганской области Дмитрий Снегирев сообщил, что на территории оккупированных районов Луганской области наблюдается скопление тяжелой техники боевиков и наемников Российской Федерации.



Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал почти 100 танков боевиков недалеко от оккупированного Луганска. Отмечается, что 31 танк находился вблизи населенного пункта Круглик, 19 танков в районе Мирного, 13 танков неподалеку от Шимшиновкы, а также 24 танка возле с. Бугаевка.



"Как сообщалось ранее, с территории Ростовской области (РФ) на территорию временно оккупированных районов Луганской области были передислоцированы отдельные части 7-й отдельной гвардейской Краснознаменной орденов Кутузова, Суворова танковой бригады. Место постоянной дислокации - г. Чебаркуль, Челябинская область (РФ), - отмечает Снегирев. - По информации аналитического отдела ГИ "Правое Дело", в районе временно оккупированного поселка городского типа Бирюково Свердловского района Луганской области расквартировано подразделение ВС РФ общей численностью до 90 человек".



По словам Снегирева, поселок Бирюково расположен в 15-ти километрах к юго-востоку от районного центра. В нескольких километрах к востоку от окраины поселка, проходит российско-украинская государственная граница (попранная на данный момент).



"Кроме живой силы было зафиксировано присутствие тяжелой бронетехники - танков Т-72 в количестве 25 единиц. По информации местных источников ГИ "Правое Дело" общее руководство подразделением осуществляет подполковник ВС РФ Мирзахметов Салават, башкир по национальности, - отмечает Соловьев. - Кроме того, были установлены места расквартирования бойцов 7-й отдельной танковой бригады на территории г. Луганск. Также установлены адреса баз хранения и ремонта тяжелой техники боевиков на территории Луганска и Луганской области".



Напомним, что появилось видеосвидетельство скопления российской техники рядом с украинской границей у Луганщины.





