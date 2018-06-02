В Краснодоне мужчина погиб, упав в колодец

02.06.2018 09:50

В первый день лета в Краснодоне (ОРЛО - отдельные районы Луганской области, неподконтрольная Украине территория, созданное РФ квазиобразование "ЛНР") произошло чрезвычайное происшествие.



В результате падения в колодец для водомера, расположенного на территории частного домостроения, погиб мужчина 1951 г.р. По данному факту ведётся следствие. Об этом сообщают местные "спасатели".