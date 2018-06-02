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Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора
02.06.2018 22:00
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, вследствие отвода оккупантами Донбасса с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.
В частности, 31 мая с.г. в районе населенного пункта Сентяновка (бывший Фрунзе - посёлок городского типа, относится к Славяносербскому району, расположен на временно оккупированной части Луганщины) во время спора с местными жителями был убит военнослужащий 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) т.н. 2 АК российско-оккупационных войск.
"Оккупационное командование делает всё возможное, чтобы скрыть это происшествие", - уверяют в ГУР.
Теги: Донбасс, убийство, ЛНР, оккупанты, ГУР
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