Жители Донбасса убивают оккупантов во время спора

02.06.2018 22:00

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, вследствие отвода оккупантами Донбасса с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.



В частности, 31 мая с.г. в районе населенного пункта Сентяновка (бывший Фрунзе - посёлок городского типа, относится к Славяносербскому району, расположен на временно оккупированной части Луганщины) во время спора с местными жителями был убит военнослужащий 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) т.н. 2 АК российско-оккупационных войск.



"Оккупационное командование делает всё возможное, чтобы скрыть это происшествие", - уверяют в ГУР.