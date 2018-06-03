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Часть Донбасса постиг водный удар
03.06.2018 07:15
В системах ЖКХ т.н. "ЛНР" (созданное Россией квазиобразование на оккупированной части Луганщины) 2 июня произошла серьезная аварийная ситуация.
В связи с аварией на магистральном водоводе Д 1000 мм, сокращена подача воды потребителям в населенные пункты: Красный Луч, Антрацит, Петровское – на 50 %; Алчевск, Перевальск – на 30 %. Ведутся ремонтные работы.
Теги: Донбасс, вода, ремонт, ЛНР
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