Изабель и Донбасс: посол Франции узнала о ходе важной операции

03.06.2018 13:46

Сегодня, 3 июня, заместитель губернатора Луганщины Юрий Клименко совместно с командующим объединенных сил Сергеем Наев провели встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Французской Республики в Украине Изабель Дюмон.



"Во время встречи говорили о ходе Операции Объединенных сил на Луганщине, об основных проблемах и угрозах на пути к установлению мира в нашем регионе, - отметил Клименко. - Многоуважаемая госпожа Посол была заинтересована состоянием промышленности и аграрного сектора Луганской области. Надеемся на установление плодотворных и результативных связей с нашими французскими коллегами!"