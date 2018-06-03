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Архив - Луганская область

Луганщину расстреливают из артиллерии

03.06.2018 09:47
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Луганщину расстреливают из артиллерии

По данным Луганской областной государственной администрации, за прошедшие сутки и после полуночи российско-оккупационные войска трижды нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения на Луганщине.

"В частности, по укреплениям наших защитников вблизи Крымского Новоайдарского района открывался огонь из самоходных артиллерийских установок калибром 122 миллиметра, 82-мм минометов, БМП, автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов, - сообщает ЛОГА. - В направлении н.п. Новотошковское Попаснянского района оккупанты били из 82-мм минометов".

Напомним, что вчера оккупанты Донбасса около 30 раз нарушили режим тишины.

Обе противоборствующие стороны понесли потери.



Теги: Донбасс, Луганская область, артиллерия, обстрелы, оккупанты
 
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