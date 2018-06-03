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Архив - Луганская область

Оккупанты Донбасса прогнали миссию ОБСЕ

03.06.2018 17:50
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Оккупанты Донбасса прогнали миссию ОБСЕ

Наблюдатели СММ ОБСЕ посетили два неподконтрольных правительству приграничных района. Правда, пробыли там недолго, т.к. были изгнаны боевиками.

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 2 июня), в течение приблизительно 5 минут наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) команда Миссии видела, что из Украины выехали 8 автомобилей (номерные знаки рассмотреть не удалось) и 2 автобуса (один с украинскими номерными знаками, а номерные знаки второго не были видны), а в Украину въехал 1 автобус (с табличками "ЛНР"). Вооруженный член вооруженных формирований подошел к патрулю СММ и сказал наблюдателям покинуть этот район.

В течение примерно 5-минутного наблюдение в пункте пропуска рядом с н. п. Северный (50 км к юго-востоку от Луганска) наблюдатели отметили отсутствие транспортного потока в обоих направлениях. Вооруженный член вооруженных формирований подошел к патрулю Миссии и сказал наблюдателям покинуть этот район, заявив, что "ограничения" на присутствие СММ всё еще в силе.



Теги: Донбасс, граница, боевики, СММ ОБСЕ
 
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