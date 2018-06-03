Вертолетное спасение на Донбассе: подробности от ОС

03.06.2018 18:10

Объединенные силы (ОС), действующие на Донбассе, сегодня спасли гражданских в Луганской области.



Сегодня, 3 июня, из Северодонецка (подконтрольная часть Луганщины) в ожоговый центр Харькова медицинским вертолетом ОС эвакуированы двух гражданских пациентов.



Просьба к оперативной дежурной службы Объединенных сил о помощи поступила от городской больницы. Пострадавшие получили обширные ожоги и требовали специализированного оборудования для реанимации и спасения.



Командованием Объединенных сил немедленно было принято решение о применении медицинского вертолета для экстренной эвакуации пострадавших ради спасения их жизни.



Менее чем через полчаса после обращения за помощью, вертолет с пациентами взлетел в направлении Харькова.