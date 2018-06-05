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В «ЛНР» топливо есть, но стремительно дорожает
05.06.2018 19:03
Дефицит бензина в Донецке отразился на ситуации с ценой на топливо в Луганске,пеердает Восточный фарватер.
«Это связано, скорее всего, с дефицитом в Донецке. Там больше недели нет бензина вообще», — приводит издание слова жителя города.
По словам другого источника, на которого ссылаются журналисты, на минувшей неделе в Луганске также отмечались незначительные проблемы с топливом.
«Не все заправки работали, но сейчас бензин есть. Дорожает только», — уточнил он.
Собеседник также рассказал, что 30 мая бензин марки А-95 стоил около 49 рублей (20,5 гривен), а на данный момент — 50-51 рублей (21,4 гривны).
В Донецке цена на бензин колеблется от 49 до 53 рублей, заявляют в подконтрольном «ДНР» предприятии «Республиканская топливная компания».
Теги: Донбасс, цена, бензин, ЛНР
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