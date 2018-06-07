Последние новости раздела
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые12:33
- В ОРЛО авто влетело в отбойник12:00
- Страшный май на Донбассе: озвучены шокирующие данные11:10
- Появились последние данные о штурме донбасских КПВВ09:05
- Обстрелы Донбасса: оккупанты дважды применили минометы08:15
- Ночью произошло обострение на Донбасском фронте08:00
- Более десяти человек погибли и ранены в зоне ООС на Донбассе07:15
На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые
07.06.2018 12:33
Сегодня, 7 июня, под минометный удар попал поселок Голубовское Кировского горсовета (неподконтрольная часть Луганщины). Ранены пассажиры.
По данным информресурсов т.н. "ЛНР", обстрел произошел в 10.30. Мины упали в районе улицы Первомайская. Ранения различной степени тяжести получили шесть пассажиров маршрутного автобуса. Все пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу.
Оккупанты традиционно обвинили во всём ВСУ. В пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) пока на это не отреагировали.
Теги: Донбасс, автобус, обстрел, ЛНР
Читайте также:
- Пальбу по 41 автобусу устроил водитель-мститель
- СБУ назвала имена организаторов обстрела автобуса под Волновахой
- В Киеве обстреляли автобус с 15 пассажирами
- Талаківку крили 122-мм артснарядами: подробиці від прес-центру штабу АТО
- В Широкино по «Донбассу» били из-за спин миссии ОБСЕ
- Вместо "бандеровцев" толпа разгромила автобус детского дома (ФОТО)
- Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения13:30
- На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений13:11
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые12:33
- В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ12:27
- На Донбассе начала спецоперация12:17
- В ОРЛО авто влетело в отбойник12:00
- Остановка ДФС: станцию готовят к консервации11:45
- В Украине принят закон об Антикоррупционном суде13:40
- Мирный житель рассказал, как его подстрелили у линии разграничения13:30
- На Донетчине демонстрируют мужество без ограничений13:11
- Полная сводка с Донбасского фронта за 6 июня: максимальная информация о потерях и обстрелах 12:55
- Сегодня Донбасс обстреляли семь раз12:44
- Донбасский фронт: опубликована новая карта обстрелов12:38
- На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые12:33
- В районе Горловки атаковали беспилотники СММ ОБСЕ12:27
- На Донбассе начала спецоперация12:17
- В ОРЛО авто влетело в отбойник12:00
- Война на Донбассе: на что надеяться в этом году18:14
- Семь энергетически опасных мест, которые нужно обходить стороной17:28
- Лучший гороскоп на удачу для всех знаков Зодиака19:36
- Автокефалия в Украине: ждать ли сенсацию к 28 июля17:17
- Россия может попытаться захватить Мариуполь: названо условие. ВИДЕО14:45
- Названы лучшие продукты для очищения легких14:12
- Новые строительные нормы. Какие перемены ждут украинские города?11:22
- Автобусная реформа. Как изменятся пассажирские перевозки?11:17
- Как поднять самооценку и обрести уверенность в себе?22:00
- Эти привычки могут стать причинами гормонального сбоя21:46
- В России заявили про план включить часть Украины в состав РФ: в Москве назвали конкретные области
- Как номер квартиры влияет на жизнь. Счастливые номера квартир
- Губарев рассказал о соединении Донбасса и Украины: лидер "ДНР" сделал неожиданное признание
- Прорыв украинских инженеров: теперь ВСУ смогут поражать танки с "калаша" с помощью BS-13. ВИДЕО
- В Кремле всерьез боятся масштабного наступления ВСУ на Донбассе: сделано громкое заявление
- Путин советует разбомбить Донбасс полностью, уничтожить 50% населения, а потом дать статус, как в Чечне
- Деоккупация Донбасса: Аваков рассказал, как Украина поступит с сепаратистами после ликвидации "Л/ДНР"
- Какой цвет приносит вам счастье по знаку Зодиака
- Кураторы боевиков «ЛДНР» срочно покидают свои посты
- В Торезе возле «МРЭО ДНР» выставили флаг Украины