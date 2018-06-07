На Донбассе расстреляли автобус с пассажирами, есть раненые

07.06.2018 12:33

Сегодня, 7 июня, под минометный удар попал поселок Голубовское Кировского горсовета (неподконтрольная часть Луганщины). Ранены пассажиры.



По данным информресурсов т.н. "ЛНР", обстрел произошел в 10.30. Мины упали в районе улицы Первомайская. Ранения различной степени тяжести получили шесть пассажиров маршрутного автобуса. Все пострадавшие доставлены в Кировскую городскую больницу.



Оккупанты традиционно обвинили во всём ВСУ. В пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) пока на это не отреагировали.