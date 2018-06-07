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Неподконтрольный Донбасс: миссию ОБСЕ отогнали от границы
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 7 июня), наблюдатели посетили два приграничных района, которые не контролируются правительством.
На протяжении 20-минутного наблюдения в пункте пропуска на границе вблизи н. п. Изварино (52 км к юго-востоку от Луганска) команда СММ видела, что из Украины вышли 13 человек (мужчины и женщины), тогда как в Украину вошел мужчина (60–69 лет) и въехал автобус (с украинскими номерными знаками). Через 10 минут член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район.
Находясь в пункте пропуска возле н. п. Верхнегарасимовка (57 км к юго-востоку от Луганска) на протяжении 30 минут, наблюдатели видели, что в Украину вошли 18 человек (мужчины и женщины, от 30 до 35 лет).
Теги: Донбасс, граница, оккупация, СММ ОБСЕ
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